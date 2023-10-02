Меняется название Азербайджано-узбекского инвестфонда

БАКУ /Trend/ - Меняется название Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года".

Согласно изменению, в названии соглашения слова "Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд" заменяются словами "Азербайджано-узбекская инвестиционная компания (Фонд)".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.