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Меняется название Азербайджано-узбекского инвестфонда

Экономика Материалы 2 октября 2023 16:47 (UTC +04:00)
Меняется название Азербайджано-узбекского инвестфонда

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Меняется название Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года".

Согласно изменению, в названии соглашения слова "Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд" заменяются словами "Азербайджано-узбекская инвестиционная компания (Фонд)".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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