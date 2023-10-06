Ассоциация страховщиков Азербайджана о новой платформе сотрудничества с Ассоциацией банков (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях усиления защиты населения и бизнеса от рисков различного характера в Азербайджане Ассоциацией банков Азербайджана (ABA) и Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA) была сформирована широкомасштабная платформа интенсивного сотрудничества.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве.

“Новая платформа сотрудничества предусматривает расширение страхового обеспечения от существующих рисков, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом клиентов банка, совместную разработку и предоставление клиентам страховых продуктов, которые приносят пользу клиентам с этой целью. Для осуществления сотрудничества ABA и ASA создали совместный проектный совет, сформировали различные экспертные рабочие группы”, - сказал он.

По его словам, в рамках указанной платформы первым шагом является расширение страхования жизни клиентов потребительского кредита.

"В качестве первого шага в рамках рассматриваемой платформы предусмотрено расширение страхования жизни клиентов потребительских кредитов. Страхование жизни по потребительским кредитам обеспечивает доступное страхование клиентов от рисков смерти и инвалидности. С этой целью был глубоко изучен успешный мировой опыт, изучены местные особенности, на основе которых принято решение о формировании механизма страхования жизни клиентов потребительского кредита на более выгодных условиях. В ближайшее время общественность будет подробно проинформирована о новых условиях кредитного страхования жизни", - сказал он.