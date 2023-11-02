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Фонд страхования вкладов обратился к имеющим долговые обязательства перед ОАО "Mugan Bank"

Экономика Материалы 2 ноября 2023 19:10 (UTC +04:00)
Фонд страхования вкладов обратился к имеющим долговые обязательства перед ОАО "Mugan Bank"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Азербайджанский Фонд страхования вкладов доводит до внимания юридических и физических лиц, имеющих долговые обязательства (кредиты) перед объявленным банкротом и находящимся в процессе ликвидации (НПЛ) ОАО "Mugan Bank", что они могут осуществлять оплату по кредиту путем перечисления через специальные ликвидационные счета, открытые в Центральном банке Азербайджана, а в наличном порядке - в головном офисе ОАО "Mugan Bank" или через платежные терминалы "E-manat" и "MPay".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в информации Фонда.

Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов, открытых в Центральном банке Азербайджана:

НПЛ ОАО "Muğan Bank", VÖEN

1400122681

Центральный банк, VÖEN

9900071001

SWIFT.BIK (AZN)

NABZAZ2C

SWIFT.BIK (иностранная валюта)

NABZAZ2X

Код

501004

Корреспондентский счет AZN

AZ74NABZ01451700000000001944

Расчетный счет AZN

AZ92NABZ01350100000000065944

Корреспондентский счет EUR

AZ58NABZ01452800000000007954

Расчетный счет EUR

AZ40NABZ01350200000000065954

Корреспондентский счет USD

AZ51NABZ01452800000000015840

Расчетный счет USD

AZ77NABZ01350200000000066840

Отметим, что лица, имеющие долговые обязательства перед ОАО "Muğan Bank", могут обратиться за дополнительной информацией о погашении задолженности по нижеследующему адресу:

головной офис находящегося в процессе ликвидации ОАО "Muğan Bank",

адрес: AZ1052, город Баку, Наримановский район, ул. Ахмеда Раджабли, 21B.

Контакты: (+994) 941.

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