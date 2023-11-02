Фонд страхования вкладов обратился к имеющим долговые обязательства перед ОАО "Mugan Bank"

БАКУ /Trend/ – Азербайджанский Фонд страхования вкладов доводит до внимания юридических и физических лиц, имеющих долговые обязательства (кредиты) перед объявленным банкротом и находящимся в процессе ликвидации (НПЛ) ОАО "Mugan Bank", что они могут осуществлять оплату по кредиту путем перечисления через специальные ликвидационные счета, открытые в Центральном банке Азербайджана, а в наличном порядке - в головном офисе ОАО "Mugan Bank" или через платежные терминалы "E-manat" и "MPay".
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в информации Фонда.
Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов, открытых в Центральном банке Азербайджана:
|
НПЛ ОАО "Muğan Bank", VÖEN
|
1400122681
|
Центральный банк, VÖEN
|
9900071001
|
SWIFT.BIK (AZN)
|
NABZAZ2C
|
SWIFT.BIK (иностранная валюта)
|
NABZAZ2X
|
Код
|
501004
|
Корреспондентский счет AZN
|
AZ74NABZ01451700000000001944
|
Расчетный счет AZN
|
AZ92NABZ01350100000000065944
|
Корреспондентский счет EUR
|
AZ58NABZ01452800000000007954
|
Расчетный счет EUR
|
AZ40NABZ01350200000000065954
|
Корреспондентский счет USD
|
AZ51NABZ01452800000000015840
|
Расчетный счет USD
|
AZ77NABZ01350200000000066840
Отметим, что лица, имеющие долговые обязательства перед ОАО "Muğan Bank", могут обратиться за дополнительной информацией о погашении задолженности по нижеследующему адресу:
головной офис находящегося в процессе ликвидации ОАО "Muğan Bank",
адрес: AZ1052, город Баку, Наримановский район, ул. Ахмеда Раджабли, 21B.
Контакты: (+994) 941.
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