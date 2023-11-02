Фонд страхования вкладов обратился к имеющим долговые обязательства перед ОАО "Mugan Bank"

БАКУ /Trend/ – Азербайджанский Фонд страхования вкладов доводит до внимания юридических и физических лиц, имеющих долговые обязательства (кредиты) перед объявленным банкротом и находящимся в процессе ликвидации (НПЛ) ОАО "Mugan Bank", что они могут осуществлять оплату по кредиту путем перечисления через специальные ликвидационные счета, открытые в Центральном банке Азербайджана, а в наличном порядке - в головном офисе ОАО "Mugan Bank" или через платежные терминалы "E-manat" и "MPay".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в информации Фонда.

Реквизиты специальных ликвидационных банковских счетов, открытых в Центральном банке Азербайджана:

НПЛ ОАО "Muğan Bank", VÖEN 1400122681 Центральный банк, VÖEN 9900071001 SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ2C SWIFT.BIK (иностранная валюта) NABZAZ2X Код 501004 Корреспондентский счет AZN AZ74NABZ01451700000000001944 Расчетный счет AZN AZ92NABZ01350100000000065944 Корреспондентский счет EUR AZ58NABZ01452800000000007954 Расчетный счет EUR AZ40NABZ01350200000000065954 Корреспондентский счет USD AZ51NABZ01452800000000015840 Расчетный счет USD AZ77NABZ01350200000000066840

Отметим, что лица, имеющие долговые обязательства перед ОАО "Muğan Bank", могут обратиться за дополнительной информацией о погашении задолженности по нижеследующему адресу:

головной офис находящегося в процессе ликвидации ОАО "Muğan Bank",

адрес: AZ1052, город Баку, Наримановский район, ул. Ахмеда Раджабли, 21B.

Контакты: (+994) 941.

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