В Азербайджане оштрафованы должностные лица ряда небанковских кредитных организаций

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц пяти небанковских кредитных организаций (НКО).

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих процессов контроля, проводимых ЦБА, в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях" и пункта 3.3 "Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных проступках должностное лицо ОАО "Azkredit" оштрафовано на 1 500, должностное лицо ООО "Asel Kredit" - на 3 000, должностное лицо ОАО "Finoko" - на 4 500, а должностные лица ООО "TBC Credit" и ООО "PSG Finans" - на 6 000 манатов.

"Указанные нарушения не повлияли на финансовую устойчивость соответствующих организаций", - отмечается в сообщении.

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