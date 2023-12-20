Азербайджан ввел значительные скидки на тарифы на ж\д перевозки для турецких перевозчиков

БАКУ /Trend/ - В транспортной сфере все стоящие на повестке дня вопросы решены в позитивном ключе. Азербайджан ввел значительные скидки на тарифы на железнодорожные перевозки для турецких перевозчиков.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во время встречи с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом, который находится с официальным визитом в Азербайджане.

Было отмечено, что реализация проекта железной дороги Карс-Нахчыван имеет важное значение с точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Турцией.

В связи с этим была подчеркнута важность протокола о намерениях, подписанного Президентами обеих стран в сентябре этого года.

Стороны отметили, что обе страны придают большое значение сотрудничеству в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

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