В Азербайджане платежные организации и организации электронных денег смогут выдавать кредиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Правила организации и осуществления деятельности платежными организациями и организациями электронных денег".

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение об этом подписал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Согласно документу, платежные организации и организации электронных денег в Азербайджане смогут предоставлять кредиты лицам, пользующимся их услугами.

Так, для осуществления платежных операций с помощью кредитного перевода (платежного поручения), прямого дебетования, платежной карты или других аналогичных платежных инструментов платежная организация, осуществляющая платежную операцию, может предоставить кредит пользователю платежного сервиса, который пользуется платежным сервисом организации.

Кредит предоставляется в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики с соблюдением следующих требований:

- с учетом этого правила кредит выдается на срок не более 2 (двух) месяцев только в национальной валюте, не более 50 (пятидесяти) манатов за одну платежную операцию;

- пользователь платежного сервиса не получает новый кредит до тех пор, пока полученный кредит не будет полностью погашен;

- кредит не предоставляется, если совокупный капитал организации ниже требований, установленных настоящим правилом;

- общая сумма выданных кредитов не может превышать 10 процентов совокупного капитала организации;

- кредит считается безнадежным активом, если не погашен в течение 2 (двух) месяцев с даты выдачи, и не предоставляется организацией в кредит, если объем таких кредитов превышает 10 процентов от общей суммы выданных кредитов.

- кредиты, предоставляемые пользователям платежного сервиса в рамках требований, установленных настоящим правилом, финансируются исключительно за счет собственных средств организации. Организация не может зачислять на счет средства, полученные от пользователей платежного сервиса.

- организация представляет отчет о выданных кредитах в ЦБА на ежемесячной основе не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней следующего месяца в соответствии с настоящим Правилом.

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