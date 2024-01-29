В Азербайджане резко возросло число используемых в международных грузоперевозках транспортных средств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние два года в Азербайджане резко возросло количество автотранспортных средств, используемых в международных грузоперевозках.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию Азербайджанского агентства наземного транспорта.

Согласно данным, по итогам 2023 года количество автотранспортных средств, используемых в международных грузоперевозках, составило 12 724 единицы, что на 37,9 процента больше показателя 2022 года и в 3,7 раза больше показателя 2021 года.

Было отмечено, что в 2022 году количество автотранспортных средств, используемых в международных грузоперевозках, составило 9 225 единиц, а в 2021 году - 3 432 единицы.

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