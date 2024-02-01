Из города Лачин в ряд сел начнут работать маршрутные автобусы

БАКУ /Trend/ - В городе Лачин ведется работа по организации пассажирских перевозок общественным транспортом.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на конкурс были выдвинуты линии маршрутов по трем направлениям. В ближайшее время начнут действовать маршруты в направлении г. Лачин - село Забух, г. Лачин - село Зерти, г. Лачин - село Гарыкаха.

Анализ также проводится на других освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в связи с открытием регулярных автобусных маршрутов.

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