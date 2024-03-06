В прошлом году в Азербайджане было трудоустроено 44,5 тысяч женщин - замминистра (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было трудоустроено 44,5 тысяч женщин.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Хидаят Абдуллаев в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

По его словам, в 2023 году активными мерами занятости были охвачены до 427 тысяч человек.

"В прошлом году в Азербайджане было трудоустроено 44,5 тысяч женщин. Кроме того, 5,3 тысячи женщин были привлечены к курсам повышения квалификации. Одной из государственных политик занятости является повышение участия и возможностей трудоустройства женщин на рынке труда. Благодаря положительному результату работы, проводимой в этой сфере, уровень участия женщин на рынке труда с каждым годом растет", - подчеркнул он.

Согласно данным Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, по состоянию на конец 2023 года, в Азербайджане насчитывается 269 320 женщин-предпринимателей.

По данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников на первое января 2024 года составила 1,741 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики – 899,1 тысячи, в частном – 842,7 тысячи человек.

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