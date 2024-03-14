Visa и Фонд развития образования Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Visa и Фонд развития образования при министерстве науки и образования Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в четверг Trend, меморандум подписали старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош и председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Отметим, что подписание меморандума состоялось в рамках проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan"

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