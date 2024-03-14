Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Visa и Фонд развития образования Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Экономика Материалы 14 марта 2024 09:58 (UTC +04:00)
Visa и Фонд развития образования Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Visa и Фонд развития образования при министерстве науки и образования Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в четверг Trend, меморандум подписали старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош и председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Отметим, что подписание меморандума состоялось в рамках проходящего в Баку форума "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan"

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости