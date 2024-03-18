Названы филиалы банков в Азербайджане, которые будут работать в предстоящие праздники

БАКУ /Trend/ - В нерабочие дни, с 20 по 26 марта 2024 года, будут функционировать некоторые филиалы и отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Центральный банк отмечает, что в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты для граждан и туристов будут функционировать 127 точек обмена валюты 16 банков (в том числе 8 точек продаж 4 банков в круглосуточном режиме), 68 филиалов ООО "Азерпочт", 5 пунктов обмена валюты, имеющих соответствующую лицензию (в том числе 1 в круглосуточном режиме).

График работы в праздничные дни:

банков

ООО "Азерпочт"

пунктов обмена валюты.

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