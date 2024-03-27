Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере конкуренции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере конкуренции, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, меморандум между Государственной службой и венгерским антимонопольным ведомством включает в себя межведомственный обмен опытом в направлении развития конкуренции, разработки конкурентной политики, анализа правовых нарушений и других вопросов.

Отмечается, что меморандум был подписан в рамках визита делегации Государственной службы в Венгрию. Документ подписали глава Госслужбы Мамед Аббасбейли и глава антимонопольного ведомства Венгрии Ксаба Балаш Риго.

В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления двусторонних связей для изучения передового опыта в сфере развития конкуренции. Были обсуждены направления деятельности Госслужбы, Кодекс конкуренции, который вступит в силу с 1 июля текущего года, а также политика регулирования и инструменты контроля конкурентного органа согласно Кодексу.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная цель деятельности Госслужбы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!