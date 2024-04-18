Азербайджан и Татарстан обсудили инвестиционные проекты в промышленных зонах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Татарстан обсудили инвестиционные проекты в промышленных зонах, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Агентства развития экономических зон Азербайджана (İZİA), состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко.

Отмечается, что председатель правления İZİA Сеймур Адыгёзалов проинформировал делегацию о промышленных зонах, находящихся в ведении агентства, о благоприятных инвестиционных возможностях, созданных здесь для предпринимателей, татарстанских бизнесменов пригласили воспользоваться бизнес-возможностями, созданными в промышленных зонах.

Кроме того, в рамках встречи были обсуждены инвестиционные проекты в промышленных зонах, перспективы совместного сотрудничества между Агентством развития экономических зон и Химградским технополисом Татарстана.

Отметим, что Агентство развития экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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