Изменения в госбюджет Азербайджана на 2024 год рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - На пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) рекомендован законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как сообщает в понедельник Trend, законопроект обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В заседании приняли участие министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов, председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов и другие гости.

На заседании также обсуждались изменения в законы "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2024 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год".

Отметим, что с пересмотром государственного бюджета на 2024 год доходы прогнозируются в размере 36 353,0 миллиона манатов, что на 2180,0 миллиона манатов или на 6,4 процента больше утвержденного показателя. С пересмотром расходы в государственном бюджете на 2024 год прогнозируются в размере 39707,3 миллиона манатов, что на 2944,3 миллиона манатов или 8,0 процента больше, чем утвержденный показатель, и на 3249,4 миллиона манатов или 8,9 процента больше, чем фактический показатель исполнения 2023 года.

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