Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 июня

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июня 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8252 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8252 1 австралийский доллар AUD 1,1241 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3168 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0915 100 южнокорейских вон KRW 0,1233 1 чешская крона CZK 0,0738 100 чилийских песо CLP 0,1842 1 китайский юань CNY 0,2344 1 датская крона DKK 0,2447 1 грузинский лари GEL 0,5934 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0203 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1655 100 индонезийских рупий IDR 0,0104 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1621 1 швейцарский франк CHF 1,8932 1 израильский шекель ILS 0,4563 1 канадский доллар CAD 1,236 1 кувейтский динар KWD 5,5422 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0194 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3605 1 мексиканский песо MXN 0,0915 1 молдавский лей MDL 0,0964 1 египетский фунт EGP 0,0357 1 норвежская крона NOK 0,1589 100 узбекских сомов UZS 0,0135 1 польский злотый PLN 0,4205 1 российский рубль RUB 0,0191 1 сингапурский доллар SGD 1,2564 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,243 1 турецкая лира TRY 0,0525 1 тайваньский доллар TWD 0,0525 1 таджикский сомони TJS 0,1562 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,042 100 японских йен JPY 1,081 1 новозеландский доллар NZD 1,0441

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