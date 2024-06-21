Обсуждено расширение сотрудничества в грузоперевозках автотранспортом между Азербайджаном, Ираном и Россией

БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества в области грузоперевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, состоялась трехсторонняя встреча представителей Азербайджана, Ирана и России по вопросам международных грузоперевозок автомобильным транспортом. На встрече присутствовали представители автотранспортной отрасли и таможенных служб, ассоциаций автомобильного транспорта и международных грузоперевозчиков, а также руководители транспортных компаний всех трех сторон.

Делегации посетили погранично-пропускные пункты Астара и Ханоба Азербайджанской Республики, Астара - Исламской Республики Иран и Тагиркент - Российской Федерации.

Стороны ознакомились с процессом проезда транспортных средств через границу на погранично-пропускных пунктах, порядком таможенного досмотра и оформления документов.

Отметим, что созданная на азербайджанской стороне инфраструктура способна обеспечить прохождение любого автомобильного потока.

Позже на встрече, состоявшейся в Дербенте, были обсуждены проверки на контрольно-пропускных пунктах, меры по сокращению времени ожидания транспортных средств, увеличение доли перевозчиков Азербайджана, Ирана и России на международном рынке автомобильных перевозок и другие вопросы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциале и перспективах международного транспортного коридора "Север-Юг".

Стороны отметили важность укрепления сотрудничества с целью полного использования транзитного потенциала Азербайджана, Ирана и России и развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

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