Проект Камбаратинской ГЭС-1 требует трансграничного сотрудничества - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Проект Камбаратинской ГЭС-1 требует трансграничного сотрудничества.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг, отвечая на вопросы, журналистов, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на полях бизнес-форума в Алматы.

«По Камбаратинской ГЭС-1: я считаю, что вот это именно тот проект и тот пример, который требует трансграничного сотрудничества и обязательно обсуждения как минимум на три страны, если не больше. Это Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. И здесь мы выразили готовность совместно со Всемирным банком выделить средства из фонда технического содействия на актуализацию технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1», - сказал Подгузов.

По его словам, предложение ЕАБР актуально.

«Мы его представили правительству Кыргызстана и ведем активный диалог со Всемирным банком. Он очень внимательно и, скажем так, по-партнерски к нам относится в данном и в других вопросах. Поэтому я уверен, что мы будем этот проект организовывать вместе со Всемирным банком. А дальше, когда сложится уже понимание в объеме финансирования - участвовать в синдикате, который будет финансировать строительство Камбаратинской ГЭС-1. Мы в абсолютно конструктивном диалоге с правительством Кыргызстана. Главное, чтобы проект не стоял. Процесс организации ТЭО движется. Нам в Кыргызстане есть чем заниматься, и в том числе в части гидросооружений. Мы активно финансируем проект Куланакской ГЭС, и там уже ведутся строительные работы. По Камбаратинской ГЭС-1 мы готовы выделить средства и будем рады совместному участию в этом проекте», - добавил Подгузов.