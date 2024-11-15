Румыния активно готовится к "зеленому" переходу - Алина Джалея

БАКУ /Тrend/ - Румыния активно готовится к "зеленому" переходу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала государственный советник премьер-министра Румынии по вопросам "зеленого" перехода и изменениям климата Алина Джалея на Министерской конференции по управлению выбросами углерода в рамках СОР29.

"Румыния внимательно следит за развитием этой области и стремится принимать своевременные и обдуманные меры. Вопросы изменения климата находятся в центре внимания правительства Румынии. Почти три года назад мы создали специальную рабочую группу, которая является уникальной в нашей системе госуправления. Она сосредоточена на поддержке "зеленого" перехода в рамках партнерства между государством и экономическими операторами", — подчеркнула Алина Джалея.

По ее словам, в Румынии на протяжении нескольких лет ведется активный диалог между правительством и бизнесом по вопросам "зеленого" перехода. Особое внимание уделяется снижению выбросов метана в энергетическом секторе, развитию биометана и другим экологическим инициативам. Специальная рабочая группа при правительстве объединяет все государственные учреждения, ответственные за продвижение экологически чистых технологий, а также экономических операторов, заинтересованных в участии в этих процессах.

"На данный момент у нас нет реализуемых проектов по улавливанию и хранению углерода (CSO), но ранее был один проект, который дал нам ценный опыт в разработке таких инициатив. Мы близки к тому, чтобы завершить настройку национального законодательства и институциональной архитектуры, что позволит нам представить первую стратегию и план в этой области", — отметила Джалея.