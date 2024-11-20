ЭСКАТО продолжит оказывать поддержку Среднему коридору - исполнительный секретарь

БАКУ /Trend/ - ЭСКАТО продолжит оказывать поддержку созданию устойчивых и цифровых транспортных коридоров, включая Средний коридор.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН Армида Салсия Алишахбана за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Для создания зеленых транспортных коридоров необходимо не только внедрение соответствующих технологий, но и заключение релевантных соглашений, включая взаимное признание стандартов между странами, что позволит укрепить региональное сотрудничество. Усиление мультимодальных операций в рамках Среднего коридора через гармонизацию нормативных баз и внедрение цифровых решений обеспечит большую устойчивость транспортных систем. ЭСКАТО продолжит оказывать поддержку созданию устойчивых и цифровых транспортных коридоров, включая Средний коридор", - сказала она.

По ее словам, создание устойчивых и цифровых транспортных коридоров играет ключевую роль в достижении целей Парижского соглашения за счет снижения выбросов углерода, повышения эффективности транспортных и торговых потоков, использования альтернативных источников энергии и внедрения интеллектуальных транспортных решений.

"Интеграция различных видов транспорта, которые являются более устойчивыми по сравнению с дорожным транспортом, также имеет огромное значение", - отметила Алишахбана.