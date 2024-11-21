Запускается Бакинский диалог по водным вопросам

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 подписано письмо о намерениях по запуску Бакинского диалога по водным вопросам и климатическим действиям.

Как сообщает в четверг Trend, документ подписали президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

По словам М.Бабаева, эта платформа станет механизмом сотрудничества между COP, обеспечивая непрерывность и поддержание фокуса на водных вопросах. Она будет исследовать взаимосвязь между водой, изменением климата, утратой биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием, с особым вниманием к действиям на международном и региональном уровнях.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.