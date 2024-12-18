Названо количество импортированных в Азербайджан электромобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года Азербайджан импортировал 2871 единицу транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, стоимость автомобилей составила 114 миллионов 792 тысячи долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 134 единицы (на 4,9 процента), а стоимость - на 3 миллиона 745 тысяч долларов США (на 3,4 процента).

Отметим, что за отчетный период в Азербайджан было импортировано 14 176 единиц транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, за исключением тех, которые способны заряжаться электроэнергией от внешнего источника на сумму 350 миллионов 411 тысяч долларов США. Также за указанный период в страну было ввезено 8478 единиц транспортных средств на сумму 250 миллионов 349 тысяч долларов США, способных заряжаться электроэнергией от внешнего источника, приводимых в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем.

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