Назван объем ипотечных кредитов в Азербайджане, обеспеченных гарантией

БАКУ /Trend/ - С 2018 года по настоящее время объем ипотечных кредитов в Азербайджане, обеспеченных гарантией составляет 98,8 миллиона манатов.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил директор департамента ипотечного кредитования Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Расим Абдуллаев во время медиа-тренинга, проводимого Фондом.

Он отметил, что по общему объему выданных кредитов объем льготных ипотечных кредитов составил 32 процента.

"В общем объеме выданных кредитов показатель кредитов выданных молодежи, молодым семьям близок к 70 процентам. В настоящее время кредиты, выданные в регионах, составляют 18 процентов.

В результате действия гарантийного механизма, применяемого с 2018 года в целях улучшения условий жизни населения и повышения доступности ипотечных кредитов Фонда, гарантированными ипотечными кредитами уже воспользовались 1134 гражданина в 11 регионах.

Объем ипотечных кредитов, обеспеченных гарантией, составляет 98,8 миллиона манатов", - добавил он.

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