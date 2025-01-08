Как новые станции метро, которые будут построены в Баку, повлияют на транспортную систему? - мнения экспертов

БАКУ /Trend/ - 7 января Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам сказал, что в последнее время в Баку введено в эксплуатацию несколько станций метро и будет построено еще 10 новых станций метро.

Эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзаев в среду сообщил Trend, что новость о строительстве новых станций метро в Баку является положительной.

"Это окажет благоприятное воздействие на городской транспорт. Метро в Баку работает уже 57 лет, состоит из 3 линий и имеет всего 2 депо. Я полагаю, что с этим решением будет построено депо для третьей линии. Разделение линий — это один из обязательных проектов, который обеспечит независимую работу существующих линий, разделит пассажиропоток и снизит нагрузку на наземные перевозки. Также необходимо организовать интеграцию с наземным транспортом, что создаст новые возможности для мобильности в городе", — отметил он.

Эксперт также коснулся вопроса о том, как новые станции метро могут повлиять на проблему пробок в столице Азербайджана.

Пробки — ожидаемое явление в крупных городах, но альтернативой пробкам являются те виды общественного транспорта, которым гарантировано преимущество по количеству, финансовой устойчивости и обслуживанию. Основную нагрузку в этом должны взять на себя железнодорожный транспорт, метрополитен и наземный электропоезд, который должен функционировать как наземное метро. Для этого необходимо увеличить количество поездов, построить дополнительные станции и обеспечить интенсивное движение. Автобусная и маршрутная сети, связывающие эти виды транспорта, а также полосы микромобильности, внедренные в прошлом году, также сыграют важную роль в обеспечении полноты транспортной сети. Инвестиции в эти направления должны быть увеличены, а механизмы контроля для обеспечения их приоритета усилены, чтобы люди могли быстро, комфортно и безопасно перемещаться из одного пункта в другой, эффективно используя свое время, — добавил он.

Эксперт по вопросам транспорта Фуад Алиев отметил, что новые станции метро снизят плотность движения транспорта между пригородами и центральной бизнес и жилой зонами.

"Это повысит комфорт пассажиров, как тех, кто передвигается на автомобиле, так и на автобусе. В результате движение в городе уменьшится, а образование пробок значительно сократится. Метро, в частности, предлагается как более удобный и безопасный вид транспорта для людей, проживающих в густонаселенных районах или ежедневно ездящих на работу. Это создаст значительный комфорт, особенно для автомобилистов в условиях интенсивного движения. Этот вид транспорта также более экологичен по сравнению с автотранспортом. Сокращение использования автомобилей поможет защитить окружающую среду за счет уменьшения выбросов вредных газов. Благодаря новым станциям будет обеспечено более короткое и эффективное соединение между различными районами, что улучшит транспортную доступность как для пассажиров, перемещающихся по городу, так и для пригородных жителей", — сказал он.

Ф. Алиев также подчеркнул, что новые станции приведут к открытию новых рабочих мест.

"Будут созданы рабочие места в сфере строительства и эксплуатации, а также, возможно, возникнет развитие торговли и сферы услуг на новых линиях метро. По мере увеличения доступности общественного транспорта все больше людей будут пользоваться метро. Это также важный фактор в борьбе с социальным неравенством, так как метро может обслуживать людей из разных социальных групп", — добавил он.

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