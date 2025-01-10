Обнародован объем выданных в прошлом году льготных кредитов в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване в 2024 году Фондом развития предпринимательства было предоставлено кредитов на льготных условиях на сумму более 4,2 миллиона манатов для финансирования 38 проектов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Нахчыванской АР.

Было отмечено, что 73 процента льготных кредитов направлены на развитие промышленного сектора, 21 процент - аграрного сектора, 6 процентов - сферы услуг.

В 2024 году количество уполномоченных кредитных организаций, с которыми сотрудничает Фонд развития предпринимательства, было доведено до 6. В этом направлении продолжается работа с 3 новыми кредитными организациями.

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