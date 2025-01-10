В Азербайджане увеличилось производство пищевой соли

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 80,9 тысячи тонн пищевой соли.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 15,6 тысячи тонн, или на 23,9 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

Так, за первые 11 месяцев 2023 года в стране было произведено 65,3 тысячи тонн пищевой соли.

Отметим, что за январь-ноябрь 2024 года в стране произведено продуктов питания на сумму 4 миллиарда 287,2 миллиона манатов, что на 9,3 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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