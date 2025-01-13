Назван объем экспорта и импорта фруктов и овощей из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь прошлого года из Азербайджана было экспортировано 628 тысяч тонн фруктов и овощей на сумму 610 миллионов долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость экспортируемых фруктов и овощей снизилась на 13,2 миллиона долларов США (2 процента), а объем - на 31,7 тысячи тонн (4,9 процента).

Доля фруктов и овощей в общем экспорте страны за отчетный период составила всего 2,58 процента, а доля в экспорте ненефтяных продуктов - 20,32 процента.

Также за первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджан было импортировано 325,8 тысячи тонн фруктов и овощей на общую сумму 246,5 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость импорта фруктов и овощей выросла на 45,6 миллиона долларов США (22,7 процента), а объем - на 13,2 тысячи тонн (4,2 процента).

Доля фруктов и овощей в общем импорте за отчетный период составила 1,31 процента.

В январе-ноябре 2024 года экспорт фруктов и овощей страны превысил импорт в стоимостном выражении более чем в 2,5 раза, а в объемном - более чем в 1,9 раза.

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