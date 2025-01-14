Резидент Агдамского промышленного парка начал экспорт защитной обуви

БАКУ /Trend/ - Впервые Азербайджан осуществил экспорт различных видов защитной обуви.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики.

Было отмечено, что еще один резидент Агдамского промышленного парка, подведомственного IZIA, начал экспорт продукции.

Так, ООО "BAFCO İnvest", специализирующееся на производстве различных видов защитной обуви и полиуретановых ботинок, экспортировало продукцию в Россию, Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты.

В настоящее время ООО "BAFCO İnvest" ведет переговоры по экспорту продукции в страны Европы.

Отметим, что годовая производственная мощность предприятия, расположенного на 2,5 гектара в Агдамском промышленном парке и оснащенного оборудованием известного немецкого бренда Desma, составляет 510 000 пар обуви.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!