Председательство Таджикистана в СНГ будет ориентировано на обмен опытом в сфере промышленности

БАКУ/Trend/ - Во время председательства Таджикистана в СНГ приоритетное внимание будет уделено обмену информацией и практиками в сфере промышленности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на брифинге посольства, посвящённом председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"Промышленности будет уделено приоритетное внимание. В связи с этим, используя исторически сложившиеся производственные цепочки, акцент будет сделан на активизацию обмена информацией и лучшими практиками, подготовку высококвалифицированных кадров для реальных отраслей экономики, развитие сотрудничества в новых технологических направлениях, а также на модернизацию технологий производства и создание условий для функционирования производственных кластеров. Эти меры направлены на увеличение объёмов производства и экспорт инновационной, конкурентоспособной и наукоёмкой продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе нацеленной на экспорт в третьи страны", — отметил посол.

Он отметил, что будет продолжена реализация Концепции развития промышленной кооперации государств-участников СНГ и Комплекса мер по развитию промышленной кооперации стран Содружества до 2030 года.

"Для дальнейшего развития сотрудничества в машиностроении и тяжёлой промышленности усилия будут направлены на согласование и принятие Советом глав правительств СНГ Соглашения о сотрудничестве в развитии этих отраслей", — добавил И.Абдурахмон.