Центробанки Казахстана и Азербайджана обсудили денежно-кредитную политику

АСТАНА /Trend/ - Центральные банки Казахстана и Азербайджана обменялись опытом по вопросам денежно-кредитной политики.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.



“Состоялась встреча с делегацией Центрального банка Азербайджанской Республики. В рамках двухдневной программы участники обменялись опытом по вопросам коммуникации и информационной политики”, - говорится в сообщении.

Также были обсуждены подходы к разъяснению ключевых аспектов денежно-кредитной политики и инструменты по развитию официальных каналов коммуникации регуляторов.

Отметим, что в сентябре прошлого года делегация во главе с председателем Национального банка Казахстана Тимуром Сулейменовым посетила Азербайджан. На встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих связей между центральными банками обеих стран, высоко оценены наблюдаемые в последнее время темпы устойчивого развития, проведен широкий обмен мнениями по текущей макроэкономической ситуации, проводимой денежно-кредитной политике, платежным системам, современным финансовым технологиям и другим направлениям.

Также важно подчеркнуть, что в 2023 году между двумя структурами был подписан меморандум о взаимопонимании. В рамках документа предусмотрено расширение сотрудничества в области монетарной политики, финансового сектора, платежных систем и финансовых технологий, обмен опытом и информацией, а также организация двусторонних визитов.