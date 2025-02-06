В ВТБ раскрыли подробности открытия филиала в Иране (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ решил преобразовать свое представительство в Иране в филиал, учитывая развитие торгово-экономических отношений между Россией и Ираном и рост интереса бизнеса к банковским услугам.

В комментарии для Trend в банке сообщили, что филиал будет расположен в Тегеране.

"Мы планируем открыть филиал в Тегеране, который станет первым филиалом российского банка в Иране. Это позволит значительно снизить стоимость и риски международных расчетов и расширить возможности использования инструментов торгово-экспортного финансирования для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран", - заявили в ВТБ.

По словам источника в банке, открытие филиала будет возможным после согласования с иранским финансовым регулятором, и ВТБ рассчитывает получить соответствующие разрешения до конца года. "Это решение уже принципиально согласовано с Центральным банком России".

Филиал будет ориентирован на обслуживание внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний. Одной из ключевых задач является предоставление востребованных на иранском рынке банковских продуктов и расчетных механизмов, включая расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование.

"На первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность компаний двух стран, предоставляя востребованные банковские продукты, такие как расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование", - уточнили в банке.

Структура и численность сотрудников филиала будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований иранского законодательства. "Для работы в филиале мы планируем привлечь международную команду, включающую как российских, так и иранских специалистов".