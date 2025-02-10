Объем торгового оборота между Азербайджаном и Ираном вырос на более чем 30% - заместитель премьер-министра

БАКУ /Trend/ - Объем взаимного торгового оборота между Азербайджаном и Ираном вырос на более чем 30%.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 46-й годовщине победы в Иране Исламской революции.

По его словам, гидроузлы и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз между Азербайджаном и Ираном, а также Ордубадская ГЭС символизируют важность азербайджано-иранского сотрудничества.

"Есть хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества по многим направлениям, в том числе в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, энергетике, нефтегазовой, сельскохозяйственной и других отраслях. Наши отношения по торговому сотрудничеству развиваются по восходящей линии. В прошлом году объем взаимного торгового оборота увеличился на более чем 30%. В Тегеране состоялись плодотворные переговоры на 16-м заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран относительно наполнения наших отношений новым содержанием по различным направлениям. Одним из основных направлений нашего сотрудничества является транспортная сфера. В 2024 объем двусторонних грузоперевозок между двумя странами увеличился на 20%, а транзитных перевозок - на 23%", - сказал он.

Заместитель премьер-министра отметил, что в транспортной сфере реализован ряд важных проектов, продолжается плодотворное сотрудничество по другим проектам.

"Создание автомобильных и железнодорожных коммуникаций, строительство транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур-Нахчыван через территорию Ирана, строительство соответствующей погранично-таможенной инфраструктуры, развитие кратчайших международных транспортных коридоров, которые обеспечат кратчайшее сообщение с Нахчываном, в частности строительство автомобильного моста Агбенд-Калала, а также Сияхруд-Ордубад, которые будут способствовать развитию коридора Восток-Запад, послужат повышению логистического экономического потенциала региона. Продвижение транспортного коридора Север-Юг, строительство автомобильного моста через реку Астарачай и другие проекты рассчитаны на развитие транспортных связей наших стран, а также на увеличение логистических возможностей нашего региона", - сказал он.

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