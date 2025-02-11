В Баку состоялся Форум человеческого развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся Форум человеческого развития.

Как сообщает во вторник Trend, Форум проведен при партнерстве KOBİA и поддержке PASHA Holding.

В форуме приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Вусал Шихалиев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, ряд депутатов Милли Меджлиса и другие лица.

Как сказал заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Вусал Шихалиев, человеческий капитал и человеческий фактор играют ключевую роль в улучшении бизнес-среды.

Он отметил, что в этой области действует конвенция по бизнес-среде и международным рейтингам, в рамках которой работают три специальные рабочие группы, напрямую связанные с человеческим развитием. Особенно он выделил рабочую группу по человеческому капиталу.

"Формирование бизнес-мышления у молодежи и детей, создание их бизнес-мышления, основанного на новых, современных вызовах, является для нас одной из самых актуальных тем", - сказал он.

В.Шихалиев добавил, что современные вызовы общества включают исчерпаемость ресурсов, а также новые области и принципы работы, возникающие в условиях 4-й промышленной революции, что делает крайне важным внимание к человеческому капиталу.

"Основным приоритетом в этой области должно быть постоянное обучение, развитие, освоение и применение новых знаний и навыков.

Он также затронул вопрос участия частного сектора в развитии человеческого капитала. "Для нас важно видеть достижения частного сектора в реализации политических инструментов, предоставляемых государственными органами. Важно, чтобы деловые круги активно участвовали в применении законов и нормативных актов в сфере бизнеса. В этой связи мы хотели бы видеть расширение возможностей для сотрудничества в диалоге государства и бизнеса.

Одним из пяти основных приоритетов "Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на 2030 год" является конкурентоспособный человеческий капитал. В этом направлении в нашей стране была достигнута благоприятная среда для развития человеческого капитала и формирования экосистемы, охватывающей инфраструктурные процессы и возможности для инклюзивного участия всех заинтересованных сторон общества", - добавил он.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов отметил, что на первых рабочих местах молодежь Азербайджана часто вынуждена работать за минимальную заработную плату или другие низкие оклады, однако основной задачей остается накопление опыта и развитие навыков.

Он заявил, что в настоящее время около 22 процентов населения Азербайджана составляют молодые люди, что примерно соответствует 2,3 миллиона человек. Из них около 1,3 миллиона являются трудоспособными.

"В прошлом году около 6 тысяч молодых людей были направлены на различные профессиональные курсы. Кроме того, количество ярмарок труда в прошлом году составило 150, а услуги по профессиональной ориентации были предоставлены примерно 200 тысячам человек. Примерно 2500 молодых людей воспользовались программой самозанятости.

С января по февраль этого года также были проведены реформы, касающиеся заработной платы, включая повышение минимальной заработной платы. Это затронуло около 700 тысяч граждан.

Если мы говорим о молодежи, то, конечно, важно, чтобы они адаптировались к рынку труда",- добавил замминистра.

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