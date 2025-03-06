Между ЦБА и Национальным банком Грузии подписан меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Азербайджана и Национальным банком Грузии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязимова в личном аккаунте в социальной сети X.

"Мы были рады принять делегацию во главе с председателем Национального банка Грузии Натией Турнава. В ходе встречи мы обсудили текущее состояние сотрудничества между учреждениями и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

С целью дальнейшего укрепления отношений сотрудничества мы подписали меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум будет способствовать развитию партнерства между центральными банками обеих стран и укреплению их финансового сектора. Мы уверены, что это сотрудничество будет долгосрочным и успешным",- отмечается в публикации Т.Кязимова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!