Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Назван объем поставок электроэнергии из Нахчывана в Иран в первом месяце этого года

Экономика Материалы 7 марта 2025 15:33 (UTC +04:00)
Назван объем поставок электроэнергии из Нахчывана в Иран в первом месяце этого года

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В первый месяц этого года из Нахчыванской Автономной Республики в Иран было поставлено 2890 тыс. кВт/ч электроэнергии.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной энергетической службе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

"Объем закупленной у Исламской Республики Иран электроэнергии составил 2,711 тыс. кВт/ч", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году из Нахчыванской Автономной Республики в Иран было поставлено 36 миллионов 743 тысячи кВт/ч электроэнергии. В рамках проводимого обмена электроэнергией из Исламской Республики Иран было получено 35 миллионов 279 тысяч кВт/ч.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости