Сократился объем торгового оборота между Азербайджаном и Словенией

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Словенией составил 30,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,7 миллиона долларов США или на 24,5 процента меньше, чем в 2023 году.

За отчетный период из Азербайджана в Словению было экспортировано продукции на сумму 8,1 миллиона долларов США. Это на 3 миллиона долларов или на 27 процентов меньше, чем в 2023 году.

Также в прошлом году объем импорта продукции из Словении в Азербайджан сократился на 6,7 миллиона долларов США или на 23,5 процента по сравнению с прошлым годом и составил 21,9 миллиона долларов США.

Только в январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Словенией составил 4,9 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 1,9 миллиона долларов США или на 61,9 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный месяц из Азербайджана в Словению было экспортировано продукции на сумму 2 миллиона долларов США, что на 802 тысячи долларов США или на 66,1 процента больше, чем за тот же месяц 2024 года.

В то же время в январе 2025 года объем импорта продукции из Азербайджана в Словению увеличился на 262 тысячи долларов США или на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,9 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов, на импорт — 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов (или 64,8%) и 910 миллионов долларов (или 79,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7 процента больше, чем годом ранее.