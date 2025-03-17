БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

"В рамках рабочего визита в Израиль мы побывали на приеме Президента Государства Израиль Исаака Герцога. Мы рассмотрели определенные главами государств направления азербайджано-израильских отношений и вопросы экономического сотрудничества",- отмечается в публикации М.Джаббарова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!