Назван объем экспорта алюминия из Азербайджана за первые два месяца 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана было экспортировано 10,2 тысячи тонн алюминия и изделий из него на сумму 30,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 378 тысяч долларов США или на 1,27 процента больше в стоимостном выражении и на 903 тонны или на 8,1 процента меньше в объемном выражении по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

Объем экспорта алюминия и изделий из него за отчетный период составил 0,64 процента от общего объема экспорта страны и 6,31 процента от объема экспорта в ненефтяном секторе.

В то же время, в прошлом году в Азербайджан было импортировано алюминия и изделий из него на сумму 29,6 миллиона долларов США, что на 8,5 миллиона долларов США или на 40 процентов больше, чем годом ранее.

За этот период объем импорта алюминия и изделий из него составил 0,872 процента от общего объема импорта страны.