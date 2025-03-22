В Азербайджане выросла добыча золота за январь-февраль текущего года

БАКУ/ Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане было добыто 478,3 килограмма золота.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно отчету, добыча золота увеличилась на 214,7 килограмма или 81,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые два месяца прошлого года в Азербайджане было добыто 263,6 килограмма золота.

Отметим, что по состоянию на 1 марта текущего года объем готового золотого запаса в стране составил 160,4 килограмма.

В прошлом году в Азербайджане было добыто 2663 килограмма золота. Добыча золота снизилась на 97 килограммов или 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, объем добычи золота в Азербайджане в 2023 году составил 2660 килограммов.