Хорватия увеличила закупку нефти у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 338,9 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 188,2 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, этот показатель в стоимостном выражении на 137,7 млн долларов США, или в 3,7 раза, а по объему на 259,7 тыс. тонн, или в 4,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

За этот период Хорватия заняла 4-е место среди стран, куда Азербайджан экспортировал больше всего нефти.

Отметим, что в январе-феврале текущего года из Азербайджана было экспортировано 4,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 2,7 миллиарда долларов США. Этот показатель по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года в стоимостном выражении на 153,2 млн долларов США, или на 5,4%, а по объему - на 182,9 тыс. тонн, или на 4% больше.

В январе-феврале 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Хорватией составил 189,2 миллиона долларов США, что на 137,7 миллиона долларов США, или в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Хорватией составил 2,12% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Хорватия заняла 9-ю строчку в рейтинге стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество торговых операций.

В январе-феврале текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Хорватию на сумму 188,2 млн долларов. Это на 137,8 миллиона долларов США, или в 3,7 раза больше, чем за тот же период 2024 года. За отчетный период экспортные операции с Хорватией составили 3,95% от общего экспорта Азербайджана.

С января по февраль текущего года из Хорватии в Азербайджан было выполнено импортных операций на сумму 966 тысяч долларов США, что на 29 тысяч долларов США, или на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 млрд долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 млрд долларов - на долю импорта, что на 13 млн долларов, или 0,3% меньше и на 1,7 млрд долларов, или 69,2% больше, соответственно, в годовом сравнении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 млн долларов, что на 1,7 млрд долларов, или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.