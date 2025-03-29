Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 4,6 миллиона долларов США.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, этот показатель увеличился на 953 тысячи долларов США, или на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Доля Узбекистана в общем объеме денежных переводов страны за отчетный год составила 0,9%.

Также в прошлом году объем денежных переводов физических лиц из Узбекистана в Азербайджан составил 10,96 млн долларов США, что на 937 тыс. долларов США, или на 7,9% меньше, чем в 2023 году.

Доля Узбекистана в общем объеме денежных переводов в страну за отчетный год составила 1%.

В 2023 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 3,7 миллиона долларов США, в обратном направлении - 11,9 миллиона долларов США.

В целом, в 2024 году объем денежных переводов, осуществляемых физическими лицами из Азербайджана в зарубежные страны, составил 526,8 миллиона долларов США. Это на 23,4 миллиона долларов США, или на 4,2% меньше, чем в 2023 году.

При этом объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан в отчетном году составил 1,082 миллиарда долларов США, что на 571,9 миллиона долларов США, или на 34,6% меньше показателя 2023 года.