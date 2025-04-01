БАКУ /Trend/ - В ряде случаев минсельхоз Азербайджана сможет получать информацию, относящуюся к налоговой тайне.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, налоговые органы и их должностные лица могут предоставлять информацию о налогоплательщиках органу (учреждению), определенному соответствующим исполнительным органом, по его запросу в пределах, необходимых для контроля за субсидиями в сфере сельского хозяйства, льготными кредитами, продажей и лизингом средств сельскохозяйственного производства на льготных условиях, а также для централизованной закупки продовольственных товаров за счет средств государственного бюджета (за исключением продовольственных товаров, приобретаемых для государственных резервов).

В законопроекте указано, что министерство сельского хозяйства осуществляет полномочия в сфере предоставления субсидий, льготных кредитов и лизинга в сельском хозяйстве, финансирования льгот, применяемых к продаже, кредитованию и лизингу средств сельскохозяйственного производства, контроля за целевым использованием этих средств. Также министерство осуществляет полномочия по централизованной закупке продовольственных товаров за счет средств государственного бюджета (за исключением продовольственных товаров, приобретаемых для государственных резервов).

В целях достижения рационального использования средств государственного бюджета при осуществлении указанных функций, предупреждения злоупотреблений, производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции в минсельхоз представляется ряд сведений. Для проверки достоверности соответствующей информации необходимо наладить информационный обмен между автоматизированной налоговой информационной системой Государственной налоговой службы при министерстве экономики и информационной системой "Электронное сельское хозяйство" министерства сельского хозяйства. Поскольку указанные сведения включают в себя и информацию, относящуюся к налоговой тайне, обеспечение передачи соответствующих сведений возможно путем внесения изменений в Налоговый кодекс.

Таким образом, в соответствии с изменением создается правовая база предоставления (получения) налоговыми органами и их должностными лицами сведений о налогоплательщиках соответствующему органу исполнительной власти на основании запроса в вышеуказанных целях и необходимом объеме. Тем самым будет обеспечено осуществление мер государственной поддержки в аграрной сфере в более конкретной, прозрачной среде, а также освобождение заявителей от подачи дополнительных документов и информации.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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