БАКУ /Trend/ - Китай рассчитывает на активное участие Азербайджана в ШОС.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао в ходе конференции на тему "Азербайджан - Китай: стратегическое партнерство, консолидация и продвижение сотрудничества на Глобальном Юге".

"В этом году Китай председательствует в ШОС и проводит саммит организации, а также ряд других мероприятий. Мы приветствуем участие Азербайджана и надеемся, что страна будет играть более значимую роль в ШОС", – отметил Лю Цзяньчао.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Китай совместно продвигают комплексную концепцию безопасности Азии, основанную на сотрудничестве.

"В декабре прошлого года Азербайджан стал председателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Китай как страна-учредитель поддерживает усилия Азербайджана по развитию этого механизма, стремясь вывести его на более высокий уровень и превратить в стабильный фактор для региона", – добавил он.

Кроме того, Лю Цзяньчао напомнил, что в прошлом году Азербайджан провел COP29, где при активной поддержке Китая и стран Глобального Юга были достигнуты важные результаты.