Словения нацелена на усиление сотрудничества с Азербайджаном - министр

БАКУ /Trend/ - Словения желает усиления сотрудничества с Азербайджаном и, в частности, выступает за дальнейшее укрепление партнерства в области газоснабжения.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер во время выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергетике.

"Значение сотрудничества между Азербайджаном и остальной частью Европы растет. Здесь также стоит упомянуть "зеленую" энергию. Между Азербайджаном и Словенией установлены конструктивные отношения. Мы относительно маленькая страна, и у нас есть энергетическая зависимость. Мы понимаем важность энергоснабжения и знаем, что это главный критерий экономического развития", - сказал министр.

Он отметил, что за последние годы политическая ситуация в мире значительно изменилась, и поэтому диверсификация энергетических ресурсов и маршрутов стала как никогда важной.

"С точки зрения новой реальности надежное партнерство очень важно. Азербайджан доказал это. Словения привержена этому партнерству и приветствует усилия Европейской комиссии по укреплению этого сотрудничества", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Южный газовый коридор является очень важным маршрутом и связывает регион Каспийского моря с европейскими рынками. Он отметил, что энергетическая безопасность не может быть ограничена только природным газом, и нужно предпринять решительные шаги и укрепить сотрудничество в области "зеленой" энергии, а также водорода.

"Словения искренне желает усиления сотрудничества с Азербайджаном и, в частности, выступает за дальнейшее укрепление партнерства в области газоснабжения. Кроме того, мы заинтересованы в других технологиях чистой энергии и расширяем наше сотрудничество в области энергетики", - сказал Боян Кумер.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

Кроме того, в рамках Консультативного совета проходят 2-я министерская встреча по передаче и торговле "зеленой" энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по "Зеленому" энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа и "круглый стол" по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В завершение состоится пресс-конференция по итогам 11-й министерской встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-й министерской встречи в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

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