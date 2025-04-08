Увеличился объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем двусторонних грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном вырос на 20%, а транзитные перевозки - на более чем 23%.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено 8 апреля на встрече заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахина Мустафаева с находящейся с визитом в нашей стране министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем комиссии от Ирана Фарзане Садег.

В ходе встречи отмечено, что транспортная сфера оценена как одно из основных направлений двустороннего сотрудничества, в 2024 году объем двусторонних грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном вырос на 20%, а транзитные перевозки - на более чем 23%.

Отмечено, что соглашения, достигнутые на уровне глав двух государств в области транспорта, являются дорожной картой для обоих правительств, в этом контексте выражена удовлетворенность выполнением ряда взаимовыгодных проектов, а по другим важным проектам - продолжением плодотворного сотрудничества.

Эти проекты рассчитаны на расширение транспортных связей обеих стран, а также на увеличение транспортных и логистических возможностей региона. Среди них были особо отмечены развитие транспортного коридора Север-Юг, в том числе продолжающиеся работы по строительству грузового терминала "Астара" и нового автомобильно-пешеходного моста через реку Астарачай. Подчеркнута важность развития коридора Восток-Запад, в том числе создания автомобильного и железнодорожного сообщения Агбенд-Калала, которое обеспечит кратчайшее сообщение с Нахчываном через территорию Ирана, а также строительство автомобильных мостов Сияхруд-Ордубад в рамках транспортной инфраструктуры Восточный Зангезур - Нахчыван. Также было обращено внимание на важность строительства соответствующей погранично-таможенной инфраструктуры.

В то же время была выражена уверенность в том, что ввод в дальнейшем в эксплуатацию автомобильного маршрута Агбенд–Джебраил–Агдам–Евлах–Грузия, а также маршрута Агбенд–Лачин–Кяльбаджар–Гянджа–Грузия откроет новые возможности для грузовых и пассажирских перевозок в регионе, подчеркнуто, что эти маршруты превратятся в один из самых удобных путей, соединяющих Персидский залив с Чёрным морем.

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