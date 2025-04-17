Вырос объем кредитов, предоставляемых в сельскохозяйственном секторе Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) кредиты, предоставленные иранскими банками сельскохозяйственному сектору, выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

По информации Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) иранские банки предоставили кредиты сельскохозяйственному сектору на сумму 3,21 квадриллиона риалов (около 5,62 миллиарда долларов). Эта цифра составила 3,06 квадриллиона риалов (около 5,36 миллиарда долларов) за аналогичный период предыдущего года (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Кредиты на сумму около 1,84 квадриллиона риалов (около 3,22 миллиарда долларов) предоставлены в этом секторе в качестве оборотного капитала. На создание предприятий в сельскохозяйственном секторе, создание садов и посевных полей было выдано кредитов на сумму 1,07 квадриллиона риалов (около 1,88 миллиарда долларов).

Сообщается, что в сельскохозяйственном секторе было выдано кредитов на сумму 99,3 трлн риалов (около 174 млн долларов) на самозанятость, 8,38 трлн риалов (около 14,7 млн долларов) на покупку личных средств, 272 млрд риалов (около 473 тыс. долларов) на покупку жилья и 254 млрд риалов (около 445 тыс. долларов) на ремонт.

Отметим, что в прошлом иранском году банки страны выдали кредитов на сумму около 59,7 квадриллиона риалов (около 105 миллиардов долларов). Это на 29,5% больше по сравнению с предыдущим годом.