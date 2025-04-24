Турция планирует произвести жесткую посадку на Луну до конца 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В рамках Национальной космической программы Турции планируется произвести жесткую посадку на Луну до конца 2026 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Турецкого космического агентства Юсуф Кырач в ходе Конференции по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025) в Баку.

Он отметил, что Национальная космическая программа Турции - это дорожная карта с реалистичными и конкурентоспособными целями, определяющая стратегию, цели и проекты в области космической политики. В ней учтены мировые тенденции и внутренние возможности страны.

По его словам, программа включает 10 стратегических целей.

"На первом этапе планируется произвести жёсткую посадку на луну до конца 2026 года. До этого будут проведены научные исследования на орбите Луны. Второй этап — мягкая посадка, которую мы планируем осуществить через 3–4 года после первого. Это важный технологический этап, потому что мы задействуем все ключевые инженерные решения", - сказал он.

Кырач также отметил, что Турция производит спутники связи с высоким уровнем локализации. Он подчеркнул важность спутниковой связи для управления в чрезвычайных ситуациях.

"Например, после землетрясения сотовые сети перегружаются, и связь теряется. Поэтому спутниковая связь становится критически важной альтернативой",- сказал Кырач.