Azerbaijani currency to world currency rates for August 12

BAKU, Azerbaijan, August 12. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for August 12, Trend reports via CBA.
According to the official exchange rate of the Central Bank of Azerbaijan, the US dollar exchange rate remained unchanged at 1.7000 manat.
The euro exchange rate rose by 0.1 percent to 1.9768 manat, while the exchange rate of 100 Russian rubles amounted to 2.1378 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
1.9768
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.1378
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1076
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
0.5774
|
1 Bulgarian Lev
|
BGN
|
1.0103
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1224
|
1 Czech koruna
|
CZK
|
0.0808
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2365
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.2649
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6311
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2166
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0194
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.2847
|
10,000 Iranian rials
|
IRR
|
0.0294
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.1765
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.0963
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.4982
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.2342
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.5605
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3125
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4664
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0195
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.4996
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.1017
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.1655
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.0135
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.599
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.4645
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.3903
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0169
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.3224
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.453
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3225
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.0418
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.0411
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.146
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1.0096