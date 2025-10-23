Azerbaijani currency to world currency rates for October 23

BAKU, Azerbaijan, October 23. The Central Bank of Azerbaijan announced today's exchange rates, Trend reports.
The US dollar exchange rate remained unchanged at 1.7000 manat on October 23, while the Turkish lira exchange rate was 0.0405 manat.
The exchange rate of 100 Russian rubles rose to 2.0922 manat, while the euro fell to 1.9717 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
1.9717
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1025
|
1 Belarusian rble
|
BYN
|
0.5594
|
1 Bulgarian Lev
|
BGN
|
1.0081
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1181
|
1 Czech koruna
|
CZK
|
0.0811
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2386
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.264
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6271
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2187
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0193
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.2675
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.1804
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.1323
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.5141
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.2144
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.5451
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3156
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4664
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0195
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.5061
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.1002
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.1697
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.0141
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.6012
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.4656
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.3879
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.0922
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0168
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.3083
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.4533
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3148
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.0405
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.0407
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.1202
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
0.978