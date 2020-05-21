В Ташкенте открыт трехуровневый путепровод

БАКУ/Trend/ - В столице Узбекистана открыт путепровод, возведенный на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Для увеличения пропускной способности дорог и уменьшения пробок за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию четыре путепровода.

Ахангаранское шоссе является частью Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. Строительство новой части улицы Махтумкули увеличило движение на этих дорогах. Начатый в 2018 году и завершенный в текущем году проект путепровода создал дополнительные удобства для водителей.

Транспортная развязка на этом перекрестке состоит из трех уровней: длина нижней тоннельной части составляет 593 метра, средний уровень в виде кольца имеет протяженность в 29 метров, эстакадная часть протянулась на 502 метра. На тоннеле и эстакаде – шестиполосное, на среднем уровне – пятиполосное полотно.

Прежде этот перекресток имел пропускную способность в 7 000 автомобилей в час. Теперь за час здесь могут проехать 20 000 транспортных средств. Здесь не используются светофоры, что также обеспечивает бесперебойность движения.

Кроме того, этот новый объект сократил расстояние маршрута «Ташкент-Чимган» на 22 километра.

На объекте установлено 170 энергосберегающих опор освещения, благоустроена территория в 15 тысяч квадратных метров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на открытии данного путепровода.