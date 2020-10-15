В Азербайджане началась реконструкция автодороги республиканского значения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реконструируется автодорога республиканского значения Огуз-Шеки, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По данным, в соответствии с поручениями и распоряжениями Президента во всех регионах страны идет процесс обновления и модернизации дорожной инфраструктуры. В результате этого процесса Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана за последние пять лет реконструировало и отремонтировало более шести тысяч километров дорог. Около 1,5 тысячи километров реконструированных дорог имеют республиканское значение.

"Среди проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых в текущем году, особый приоритет имеют автомобильные дороги республиканского значения. Ярким примером этого является начало реконструкции автомобильной дороги Бахрамтепе-Билясувар, Уджар-Зардаб-Агджабеди и других дорог республиканского значения.

Согласно информации, еще в 70-х годах прошлого века была осуществлена реконструкция указанной дороги на части Гарамарьям-Исмаиллы и Габала-Огуз.

"Проводимые работы состоят в бурении в необходимых местах непригодного грунта, укладке новых тротуаров вдоль дорог, восстановлении существующих пешеходных дорожек, восстановлении ливнево-канализационной системы, укладке нового асфальтобетонного покрытия дороги на последнем этапе", - говорится в сообщении агентстве.

Планируется реконструкция основной части автодороги Огуз-Шеки протяженностью 31,5 километров в соответствии со второй технической категорией. Для этого планируется провести работы по расширению проезжей части - довести ширину проезжей части до 9 метров.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva